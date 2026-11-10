La schedina del concorso numero 37 si apriva con Inter-Como, e chi aveva segnato un 1 accanto alla sfida di San Siro non si è sbagliato. Il weekend del 7 e 8 novembre ha chiuso anche un piccolo digiuno: dopo tre concorsi consecutivi senza un "13", il jackpot accumulato tra fine ottobre e inizio novembre, quasi 217.000 euro, è stato finalmente assegnato. Solo che le colonne vincenti sono state sedici, e a ciascuna sono andati poco più di 22.000 euro.
È una cifra che non cambia la vita, ma racconta bene il meccanismo più antico del concorso a pronostici che quest'anno ha compiuto ottant'anni. Nel Totocalcio non si vince contro il banco, ma insieme agli altri giocatori e in proporzione a loro: più la giornata va secondo le attese, più il premio si assottiglia.
Perché un jackpot da oltre 200.000 euro è diventato sedici premi da 22.000?
Il Totocalcio funziona a ripartizione. Una quota della raccolta di ogni concorso forma il montepremi di ciascuna formula, e quel montepremi viene diviso in parti uguali tra chi ha indovinato tutti i pronostici richiesti. Quando nessuno centra il "13", la somma passa al concorso successivo sotto forma di jackpot. Nel concorso 37 il montepremi del Tredici ha raggiunto 357.825,75 euro, comprensivo dei 216.954,75 euro ereditati dalle settimane precedenti: diviso per sedici, fa 22.364 euro a testa.
La storia del concorso è piena di casi simili, in un senso e nell'altro. Il 7 novembre 1993, quasi trentatré anni fa esatti, solo tre schedine centrarono il 13 e ognuna incassò oltre cinque miliardi di lire, la vincita più alta di sempre. Un mese dopo, il 5 dicembre, si registrò il montepremi record di oltre 34 miliardi di lire, ma i "tredici" furono 1.472 e a ciascuno toccarono meno di 12 milioni. Il caso limite arrivò il 24 agosto 2003, ricordato come la domenica nera del Totocalcio: quasi 55.000 vincitori si spartirono 2 euro a testa.
Dal 5 maggio 1946 alla schedina a due pannelli
La prima schedina fu giocata il 5 maggio 1946, in un Paese che usciva dalla guerra, al costo di 30 lire. Il nome Totocalcio arrivò nel 1948, quando il concorso passò sotto il controllo pubblico, e nel 1951 alle dodici partite iniziali se ne aggiunse una tredicesima. Da lì nacque l'espressione "fare 13", entrata nel linguaggio comune ben oltre il calcio.
Il formato è cambiato più volte. Nel 2003 le partite diventarono quattordici, poi dal gennaio 2022 è arrivato il cosiddetto nuovo Totocalcio: due pannelli di incontri, uno con gare obbligatorie e uno con gare opzionali, sei formule di gioco (13, 11, 9, 7, 5 e 3) e una colonna da 1 euro. Ogni settimana è l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a comunicare il palinsesto e gli orari di accettazione, segno che la schedina, a ottant'anni, resta un gioco pubblico a tutti gli effetti.
Che cosa è cambiato con la quota fissa e il gioco online?
Il declino del Totocalcio ha una data precisa: il 1998, anno dell'introduzione delle scommesse sportive a quota fissa. Con la quota fissa la vincita potenziale è nota al momento della giocata e non dipende da quante altre persone hanno fatto lo stesso pronostico. È esattamente l'opposto della logica che domenica ha diviso il jackpot in sedici parti.
Il secondo passaggio è arrivato nell'estate del 2011, con l'autorizzazione dei giochi da casinò online. Roulette, blackjack e slot non dipendono dai risultati del weekend ma da generatori di numeri casuali, verificati da laboratori indipendenti prima che un titolo venga reso disponibile. Oggi ogni casino ADM è tenuto a dichiarare la percentuale teorica di ritorno al giocatore di ciascun gioco e a offrire strumenti come i limiti di deposito, che l'utente può impostare prima di iniziare.
Il risultato di questi due passaggi si legge nei numeri. Il Totocalcio, oggi, pesa meno dello 0,01% della raccolta complessiva del gioco in Italia, un mercato che supera i 150 miliardi di euro all'anno. Il pubblico ha scelto la certezza di un moltiplicatore conosciuto in anticipo rispetto all'incertezza della ripartizione, dove troppi vincitori finiscono per svalutare il premio.
Le regole di oggi: concessioni da 7 milioni e un sito per operatore
Il gioco a distanza vive da un anno una fase nuova. Dal 13 novembre 2025 è in vigore il sistema concessorio previsto dal Decreto Legislativo 41 del 2024: 52 concessioni assegnate a 46 operatori, ciascuna al costo di 7 milioni di euro, con una durata di nove anni senza possibilità di rinnovo e un canone annuo pari al 3% del margine netto. Rispetto al passato è sparita la possibilità di gestire più siti con una sola licenza: a ogni concessione corrisponde un solo sito.
È un modello molto lontano da quello del 1946, quando la schedina nacque come iniziativa privata e solo in un secondo momento fu ricondotta sotto il controllo dello Stato. Oggi il perimetro viene tracciato prima: requisiti tecnici, verifica dell'identità del giocatore e certificazione dei giochi sono condizioni per entrare nel mercato, non correzioni successive.
Cosa resta della schedina nell'epoca dei dati?
Eppure il Totocalcio continua a esistere, e non solo per nostalgia. Chi ha letto la cronaca della vittoria dell'Inter sul Como, firmata dai gol di Pio Esposito e Marcus Thuram nel primo tempo, sa che quel 1 sembrava il pronostico più lineare della schedina. Ed è proprio questo il punto: quando i risultati seguono le attese, le colonne giuste si moltiplicano e il premio si divide.
La schedina resta un gioco in cui l'esito non dipende da un algoritmo né da una quota fissata in anticipo, ma da ciò che accade su venti campi diversi nell'arco di un weekend e da quante persone lo hanno immaginato allo stesso modo. Ottant'anni dopo quel primo concorso da 30 lire, il "13" non è più la porta d'accesso a una vita diversa, ma conserva intatto il suo valore simbolico: un risultato che si misura su quello che succede in campo e, allo stesso tempo, su quello che hanno pensato tutti gli altri.
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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