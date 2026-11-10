"Penso che, in futuro, Amorim, Fabregas e Chivu andranno via dall'Italia perché la Serie A non merita personaggi veri, leali e competenti come loro". E' la previsione che Antonio Cassano ha fatto durante il classico appuntamento del lunedì con 'Viva El Futbol'. 

Sezione: News / Data: Mar 10 novembre 2026 alle 05:30
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.