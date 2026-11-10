Francesca, Kean e Leonardo, ragazzi sopravvissuti alla tragedia di Crans-Montana, sono stati ospiti speciali ieri a Coverciano, nel primo giorno di ritiro della Nazionale italiana. Dopo un tour del Centro Tecnico Federale, i tre hanno incontrato il selezionatore azzurro Roberto Mancini, che ha donato loro le maglie dei loro idoli calcistici. Con il Mancio anche il presidente del Club Italia, Claudio Ranieri, e il team manager azzurro, Gabriele Oriali.