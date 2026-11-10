Segnare in casa fornisce molta carica, ma farlo in trasferta forse fornisce alle proprie formazioni un'energia vitale in più. C'è un dato curioso che riguarda l'attaccante dell'Atalanta, Nikola Krstovic. Opta spiega che dal suo esordio nel massimo campionato italiano, avvenuto nella stagione 2023/2024, solamente Lautaro Martinez (33) ha segnato più gol in trasferta del montenegrino in A (20, come Thuram, ndr).

Sezione: L'avversario / Data: Mar 10 novembre 2026 alle 07:30
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione