Il tecnico Moreno Longo è stato recentemente ospite di TMW durante il programma "Maracanà", durante il quale ha commentato la recente sfida tra Como - di cui è stato allenatore - e Inter: "C'è stato questa sfida che ha fatto emergere ancora la forza dell'Inter, ma dietro c'è una Roma che ha risposto presente e una Lazio che ha fatto punti in uno scontro diretto. È un equilibrio bello. Durante la partita i nerazzurri hanno mostrato un predominio netto, ma se i lariani giocano ogni tre giorni può capitare di sbagliare una partita. Ad esempio il Biscione ha sbagliato la prestazione nel derby contro il Milan, ma può capitare quando sei scarico mentalmente".