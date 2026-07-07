Dopo aver ufficializzato i gironi della Serie A Women's Cup, la Divisione Calcio Femminile della FIGC ha pubblicato il tabellone della Coppa Italia Women 2026/27. L'Inter, dopo essere arrivata in semifinale la scorsa stagione, inizia la competizione da testa di serie numero 2, con la Roma detentrice del trofeo al numero 1. Le nerazzurre di David Sassarini sono state inserite nella parte destra del tabellone: l'avventura dell'Inter Women in Coppa Italia inizierà nel weekend 19-20 dicembre, quando le nerazzurre affronteranno nella gara unica del secondo turno la vincente della sfida tra Res Donna Roma e Cesena, in programma tra il 19 e il 20 settembre. In semifinale, possibile la sfida con una tra Juventus e Milan.

COPPA ITALIA WOMEN - LE DATE

Turno preliminare: domenica 30 agosto 2026

1° turno: sabato 19-domenica 20 settembre 2026

2° turno: sabato 19-domenica 20 dicembre 2026

Andata quarti di finale: 19-20-21 gennaio 2027

Ritorno quarti di finale: 16-17-18 febbraio 2027

Andata semifinali: 16-17-18 marzo 2027

Ritorno semifinali: 27 marzo 2027

Finale: sabato 22-domenica 23 maggio 2027 (data, orario e sede da definire)