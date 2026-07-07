La trattativa tra Inter e Liverpool per arrivare a Curtis Jones è entrata in una fase di stallo, come riporta oggi il Corriere dello Sport. I nerazzurri si sono tuffati sul giocatore su precisa richiesta di Cristian Chivu, ma al momento i Reds hanno alzato un muro, nonostante il contratto in scadenza nel 2027, tra un solo anno.

C'è un tema collegato ed è quello delle cessioni. A centrocampo oggi non ci sarebbe nemmeno spazio per un nuovo inserimento ed è per questo che la società sta lavorando per piazzare Frattesi, al quale "si sono aggiunti Stankovic, Massolin, Asllani e Akinsanmiro - si legge sul quotidiano -. Il primo, tra i quattro, è quello che ha probabilmente più chance di restare in nerazzurro. Gli altri attendono di conoscere la loro prossima destinazione: per Massolin, dopo averlo valutato in ritiro, potrebbe aprirsi la possibilità di un prestito, mentre per l'albanese e per il nigeriano si cerca una sistemazione a titolo definitivo".

In tutto questo prende corpo un'altra possibilità, riguardo a Jones: l'arrivo a Milano a parametro zero il prossimo anno. "Una soluzione che eventualmente la dirigenza di viale della Liberazione prenderà in considerazione soltanto dopo aver fatto il possibile per chiudere la questione già questa estate" e la cui fattibilità "dipenderà ovviamente anche dalle altre offerte che arriveranno al giocatore e dalla sua disponibilità a restare un altro anno al Liverpool".