Intervistato da TMW Radio, l'ex portiere Simone Braglia analizza diversi temi legati al nostro campionato, in primis alla corsa Scudetto in Serie A:

"Per lo Scudetto la Juve c'è"

"Io sono convinto che la Juventus quest'anno darà fastidio a tutti e che alla fine potrà addirittura puntare a vincere lo scudetto sin dall'inizio. Quest'anno è diverso dalle scorse stagioni proprio perché sono state assunte delle figure che sanno il fatto loro. Sicuramente ad ora la distanza distante dalle prime è importante, ma ribadisco che con questi dirigenti la società riuscirà ad allestire una squadra per vincere".

Che prospettive vedi per il Milan?

"Io aspetto le conferme di quei giocatori che reputo fondamentali, come Maignan, Pulisic e Rabiot. Se questi elementi rimarranno potranno rappresentare un ottimo punto di partenza. La cosa positiva è che vedo una presenza delle proprietà più frequente rispetto a qualche tempo fa. Anche per un giocatore vedere fisicamente Caridnale e gli altri dirigenti può restituire più certezze".

"Napoli non così lontano dall'Inter"

Ieri De Laurentiis ha detto che con quarantasette giocatori non può comprare nessuno e che prima deve vendere. La rosa del Napoli è già veramente completa così?

"Per me come rosa non è così distante dall'Inter. La domanda è se Allegri possa far rendere i giocatori che ha a disposizione. È un test importante per lui, che da anni non vince un campionato".