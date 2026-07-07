Leggendo tra le righe il comunicato con cui l'Inter annuncia il programma estivo della Under 23 guidata da Stefano Vecchi, si può estrapolare un annuncio ufficiale atteso da tempo: i nerazzurri giocheranno le partite casalinghe allo stadio Breda di Sesto San Giovanni. La soluzione era già nell'aria quando si è saputo che l'accordo con il Monza per l'utilizzo dello U Power Stadium non avrebbe avuto continuità. Ecco dunque il ritorno in un impianto che già ha ospitato le partite della Primavera nerazzurra nelle stagioni precedenti.