In Emilia per un'altra stagione. Caterina Fracaros, terzino sinistro di proprietà dell'Inter Women, in base agli accordi raggiunti tra i due club rimarrà ancora una stagione al Bologna Women. Di seguito l'annuncio del club rossoblu:

Il Bologna Women comunica di aver rinnovato l’acquisizione delle prestazioni sportive di Caterina Fracaros, a titolo temporaneo da F.C. Internazionale, fino al 30 giugno 2027. Il terzino sinistro, nella stagione appena conclusa, ha collezionato 15 presenze tra Serie B Femminile e Coppa Italia, segnando due gol.

A conferma dell'operazione, parallelamente, ecco l'annuncio del club nerazzurro:

FC Internazionale Milano comunica la cessione di Caterina Fracaros: il difensore classe 2001 si trasferisce al Bologna a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027.

Sezione: Inter Femminile / Data: Lun 06 luglio 2026 alle 16:03
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.