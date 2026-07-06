Secondo quanto riporta oggi TuttoMercatoWeb, il Como avrebbe virato su Chalobah dopo che il Chelsea ha detto di 'no' per un altro suo giocatore: si tratta di Tosin Adarabioyo. Classe 1997, era lui la prima scelta dei lariani.

Adarabioyo, Chalobah, Sarr: il Como guarda in casa Chelsea

Il retroscena è senza dubbio interessante. Il Como infatti avrebbe scelto di spingere per l'affare Chalobah soltanto una volta che i Blues hanno chiuso ogni porta per il trasferimento di Adarabioyo. Seguito dalla squadra di proprietà indonesiana già in inverno, il Chelsea ha comunque deciso di confermare il giocatore in vista della prossima stagione, costringendo Carlaberto Ludi e il suo staff a cambiare target.

Da qui nasce dunque il duello per quanto riguarda Trevoh Chalobah. Inter e Como se lo contendono, i nerazzurri forti della preferenza del calciatore, i biancoblù di una miglior offerta. Domani i lariani ritoccheranno la cifra proposta al Chelsea, salendo a 35 milioni di euro. Il Como, poi, se dovesse sfumare anche Chalobah, virerebbe su Mamadou Sarr, più giovane, anche lui di proprietà del Chelsea.