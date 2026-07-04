L'Inter Women punta a sostituire Wullaert con una giocatrice di livello. Secondo quanto riferisce il sito Calciofemminileitaliano.it, la dirigenza nerazzurra guarda con molta attenzione al campionato francese. D'altronde Wullaert ha messo a segno 14 gol e 9 assist. Non sarà semplice trovare una sostituita alla sua altezza. Ma alcune fonti francesi riferiscono che l'Inter Women ha messo nel mirino Aude Gbedjissi, attaccante beninese classe 1998. Che ha attirato su di sé diverse attenzioni.