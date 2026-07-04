L'Inter Women punta a sostituire Wullaert con una giocatrice di livello. Secondo quanto riferisce il sito Calciofemminileitaliano.it, la dirigenza nerazzurra guarda con molta attenzione al campionato francese. D'altronde Wullaert ha messo a segno 14 gol e 9 assist. Non sarà semplice trovare una sostituita alla sua altezza. Ma alcune fonti francesi riferiscono che l'Inter Women ha messo nel mirino Aude Gbedjissi, attaccante beninese classe 1998. Che ha attirato su di sé diverse attenzioni.

Sezione: Inter Femminile / Data: Sab 04 luglio 2026 alle 23:05
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione