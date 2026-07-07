La volontà di Anan Khalaili è piuttosto chiara. Il giocatore israeliano classe 2004 vuole giocare nell'Inter. "Troppo forte - si legge su Tuttosport - il richiamo di un top club, per un progetto, quello nerazzurro, dove l’israeliano si vede protagonista, non ha timore di essere visto come il sostituto di Dumfries, ma anzi, è convinto che dopo il giusto periodo di adattamento potrà dimostrare quelle qualità e quella spensieratezza calcistica che ne hanno caratterizzato sinora la carriera".

Come già trapelato nei giorni scorsi, firmerà un quinquennale da 1,8 milioni a stagione, nel momento in cui i due club dovessero accordarsi sulla cifra. L'Inter offre 20 milioni, l'Union SG ne chiede 30. "È vero - si legge ancora - che il Napoli pare ormai essersi ritirato dall’affare, ma il caso Palestra insegna che tutto può davvero accadere. In tal senso da Como smentiscono un presunto interesse – con annessa offerta da 25 milioni più bonus – per il cartellino del laterale, mentre secondo altre indiscrezioni il ragazzo avrebbe declinato a prescindere tale interessamento proprio perché vuole giocare sì in Serie A, ma a San Siro e non al Sinigaglia".