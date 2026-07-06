Curtis Jones ha il sangue del Liverpool nelle vene. Sognava da sempre di correre davanti al muro dei tifosi del Liverpool ad Anfield Road. E' arrivato in squadra appena all'età di 9 anni, dopo tante partite in strada con gli amici. Nelle giovanili del Liverpool ha giocato praticamente in tutti i ruoli, dal centrocampista al terzino destro. Si è consolidato in mediana, ma ha fatto anche la mezzala d'inserimento e il regista d'impostazione.

Le qualità tecniche

Perché è il profilo che manca all'Inter? Chivu lo ritiene fondamentale nelle sue caratteristiche complementari. Nulla è ancora scritto perché la trattativa per Jones potrebbe anche ripartire. Il giocatore, comunque, è atteso in ritiro con il nuovo tecnico Iraola. In questo momento non siamo certamente in una fase calda della trattativa tra le parti. Ma non è escluso che ci possa essere, magari verso la metà di luglio, un'accelerazione dell'operazione. Con le richieste iniziali dei Reds che si aggiravano intorno ai 35 milioni di sterline.