Il primo atto della stagione 2026-27 della Serie A Women è in programma lunedì 6 luglio alle ore 11. Nella sede della FIGC verranno infatti sorteggiati i tre gironi della seconda edizione della Serie A Women’s Cup, al via nel weekend tra il 22 e il 23 agosto. Parteciperanno le 12 squadre di Serie A Women, che come lo scorso anno saranno divise in tre gironi da quattro squadre ciascuno: alle semifinali accederanno le prime classificate e la migliore seconda, con la novità per la Serie A Women’s Cup 2026-27 rappresentata dal fatto che le semifinali si svolgeranno in gara unica e in casa di uno dei due club, con la sede che sarà determinata tramite sorteggio. La finale si giocherà invece in campo neutro nel weekend tra sabato 19 e domenica 20 settembre.

Le modalità del sorteggio

Ufficiale la graduatoria di ingresso alla competizione: la Juventus, detentrice del trofeo, occupa la posizione numero 1, seguita dalla Roma campione d’Italia. Il resto della graduatoria segue il posizionamento in classifica dell’ultima Serie A Women: pertanto, l'Inter Women del nuovo allenatore David Sassarini prenderà la posizione numero tre. Il sorteggio sarà effettuato seguendo questa modalità: in ogni girone sarà inserita una squadra tra la posizione 1 e la posizione numero 3 (A), una tra la posizione numero 4 e la numero 6 (B), una tra la numero 7 e la numero 9 (C) e una tra la numero 10 e la numero 12 (D).