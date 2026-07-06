La Norvegia continua il sogno Mondiale e lo fa con una prestazione cinica e concreta. Eliminato il Brasile di Carlo Ancelotti, che ha sprecato davvero tantissimo, compreso un calcio di rigore fallito da Bruno Guimaraes. Nel secondo tempo la nazionale verdeoro attacca senza sosta ma sbatte contro l'imprecisione finale e la sfortuna. Così s'accende Haaland, che prima trova il vantaggio con un imperioso stacco di testa. Poi scaraventa un mancino potentissimo che chiude la pratica. Nel finale Neymar segna l'1-2 dal dischetto. Brasile eliminato e Norvegia ai quarti di finale, dove sfiderà la vincente tra Messico e Inghilterra.