Rotta decisa su Yan Couto: è il brasiliano classe 2002 del Borussia Dortmund la scelta definitiva del Como per il ruolo di terzino destro, dopo aver provato un inserimento andato a vuoto nella trattativa tra Inter e Saint-Gilloise per Anan Khalaili. Stando a Sky Sport, la trattativa è entrata nella fase finale. Il clubi italiano è infatti in chiusura per l’arrivo dell’esterno di Curitiba con la formula del prestito con diritto di riscatto, felice conclusione di una trattativa che era stata avviata, poi frenata per i tentennamenti dei gialloneri e infine portata quasi a meta. 

Sezione: Mercato / Data: Mar 07 luglio 2026 alle 21:33
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.