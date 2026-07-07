Rotta decisa su Yan Couto: è il brasiliano classe 2002 del Borussia Dortmund la scelta definitiva del Como per il ruolo di terzino destro, dopo aver provato un inserimento andato a vuoto nella trattativa tra Inter e Saint-Gilloise per Anan Khalaili. Stando a Sky Sport, la trattativa è entrata nella fase finale. Il clubi italiano è infatti in chiusura per l’arrivo dell’esterno di Curitiba con la formula del prestito con diritto di riscatto, felice conclusione di una trattativa che era stata avviata, poi frenata per i tentennamenti dei gialloneri e infine portata quasi a meta.