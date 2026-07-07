Attraverso i social del club, il neo centrocampista dell’Inter Aleksandar Stankovic ha voluto mandare un messaggio anche ai suoi nuovi/vecchi tifosi: “Ciao interisti, sono finalmente tornato a casa. Vi mando un grosso abbraccio, forza Inter”, le sue parole.

I dettagli del suo ritorno all'Inter

Il club nerazzurro, il 5 giugno scorso, ha comunicato di aver esercitato il diritto di riacquisto per Aleksandar Stanković dal Club Brugge. "Il centrocampista classe 2005 si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo con un contratto con decorrenza a partire dal 1° luglio 2026 fino al 30 giugno 2031", riportava la nota.

Nell'estate 2025 Stankovic è stato ceduto al Club Brugge per 9,5 milioni di euro, nell'accordo è stata inserita la possibilità di riscattarlo per circa 23 milioni di euro un anno dopo. Una possibilità che i dirigenti della Beneamata hanno deciso di attivare senza pensarci due volte dopo il rendimento e la crescita del classe 2005.