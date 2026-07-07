Le dichiarazioni rese da Marco Ferdico, ex leader della Curva Nord oggi in carcere e che ha scelto di collaborare con gli inquirenti, secondo alcuni organi di informazioni potrebbero spingere il Procuratore Federale Giuseppe Chinè ad aprire un fascicolo contro Federico Dimarco e avere conseguenze anche su Hakan Calhanoglu, la cui posizione era già stata sanzionata per la stessa ragione. A fare chiarezza sulla questione è Michele La Francesca, avvocato cassazionista, che spiega cosa può accadere ai due giocatori dell'Inter.

Si parla di possibili nuove sanzioni sportive per Calhanoglu e Dimarco dopo le dichiarazioni di Marco Ferdico - spiega l'avvvocato -. Sul piano giuridico, però, è opportuno distinguere. Per Calhanoglu, i rapporti con gli ultras sono già stati definiti con il patteggiamento ex art. 126 CGS. Dalle notizie finora emerse non sembrano emergere fatti nuovi, ma ulteriori elementi sul rapporto già noto con gli ultras. Se così fosse, si tratterebbe di una nuova fonte di prova e non di una nuova vicenda disciplinare. Diversa la posizione di Dimarco: eventuali dichiarazioni di Ferdico dovranno comunque trovare adeguati riscontri esterni. Da sole, non bastano automaticamente a giustificare un deferimento, tantomeno una squalifica".