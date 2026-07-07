Evaporato dopo poche ore il tentativo di sgambetto all'Inter per Anan Khalaili, il Como ha deciso di riaprire il canale delle trattative col Borussia Dortmund per Yan Couto, l'esterno destro brasiliano da tempo nel mirino dei lariani. L'operazione era stata congelata per via della mancata apertura da parte del club giallonero, che però adesso pare aver cambiato idea dimostrando una certa disponibilità a parlare del classe 2002. A riferirlo è Sky Sport.