L'Argentina elimina l'Egitto e va ai quarti di finale del Mondiale 2026. Non sono certamente mancate le emozioni, con i 'Faraoni' che sono andati avanti 2-0 a metà secondo tempo, prima che i campioni in carica risorgessero dalle proprie ceneri. I gol di Romero, Messi ed Enzo Fernandez hanno ribaltato il risultato nel recupero, con l'Albiceleste salva e al prossimo turno.

Le parole di Ziko: "Ingiusto, ingiusto, ingiusto"

Chi non ha apprezzato la direzione di gara del francese François Letexier è stato Mostafa Ziko. Attaccante classe '97 del Pyramids, in patria, dopo la gara si è lasciato andare a uno sfogo in piena regola, senza peli sulla lingua. Nel mirino il gol annullato proprio ai suoi danni e il rigore non concesso a Salah pochi istanti prima del 3-2 di Fernandez. L'attaccante ha espresso la propria frustrazione per la direzione di gara di François Letexier.

Ha iniziato: "Congratulazioni all'Argentina per la Coppa del Mondo. Il torneo era truccato, non avevano bisogno di nient'altro". Accuse pesantissime, con il giocatore che ha rincarato la dose pochi istanti dopo: "L'arbitro è stato ingiusto, ingiusto, ingiusto, ingiusto. La Coppa è indirizzata verso l'Argentina". Nel finale anche l'allenatore dell'Egitto Hossam Hassan ha protestato parecchio.

Le proteste di Hassan e l'intervista post-gara al veleno

Dopo la gara il CT ha detto: "Il risultato è stato influenzato da fattori interni, in campo, accaduti durante la partita, e da fattori esterni precedenti all'incontro. Pare che l'Argentina abbia esercitato pressioni sull'arbitro, il che ha portato a questo risultato". Sul terzo gol invece ha detto: "Non c'è stata nemmeno una revisione del VAR. Abbiamo visto tutti come hanno tirato la maglia (a Salah, ndr), ma l'azione non è stata rivista per annullare il gol. Questa è la vita: ingiusta".

Hassan ha concluso: "Ho pensato che Letexier nascondesse qualcosa. Chi ha qualcosa da nascondere a volte non riesce a nasconderlo completamente, ed è esattamente quello che ho provato parlando con lui. Non guarderò più una partita di questi Mondiali, sarà una mia lotta interna personale".