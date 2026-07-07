L'exploit della Norvegia al Mondiale 2026 non è passato inosservato e ha anzi attirato l'attenzione anche sui migliori prospetti del calcio scandinavo. Tra i nomi più interessanti c'è quello di Malte Fismen, attaccante sedicenne dell'Asane, finito - secondo TV2 - nel mirino di diversi club europei, tra cui Inter e Como.

Un predestinato del calcio norvegese

Considerato uno dei talenti più promettenti della sua generazione, Fismen ha bruciato le tappe fin da giovanissimo. A soli 14 anni ha disputato un'amichevole con la prima squadra dell'Åsane contro il Brann, mentre l'anno successivo ha esordito ufficialmente nella seconda divisione norvegese, mettendosi subito in evidenza con gol e assist.

Corsa a livello internazionale

L'interesse attorno al giovane attaccante è sempre più concreto. Oltre a Inter e Como, hanno chiesto informazioni anche Brann, Bodø/Glimt, Molde e gli olandesi del Feyenoord.

Il direttore tecnico dell'Åsane, Odd Krister Follesdal, ha confermato l'attenzione nei confronti del giocatore: "C'è molto interesse su di lui, ma non voglio sbilanciarmi su club specifici".

Valutazione da un milione

L'Asane, alle prese con alcune difficoltà economiche, potrebbe prendere in considerazione la cessione del proprio gioiello a una cifra tutto sommato accessibile, anche se parliamo di un calciatore molto giovane. Per assicurarsi Fismen servirà però un investimento di circa un milione di euro, oltre a una percentuale sulla futura rivendita, condizione che il club norvegese vorrebbe inserire nell'eventuale accordo.