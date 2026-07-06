Aveva salutato l'Inter a fine campionato Henrietta Csiszar, ed era atteso da un momento all'altro l'annuncio del suo ingaggio da parte dell'Atletico Madrid. Annuncio che è arrivato oggi dalla squadra femminile del club spagnolo: "Esperienza, impegno e passione. Henrietta 2028", un messaggio rapido e conciso che annuncia l'ingaggio della calciatrice ex Inter per le prossime due stagioni.