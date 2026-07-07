

Dopo il Como, anche l'Inter avrebbe manifestato interesse per Davinson Sanchez, che sta disputando un ottimo Mondiale con la Colombia, spingendo la dirigenza del Galatasaray a definire i termini di un eventuale trasferimento. Il Cimbom chiederà una cifra molto alta per il difensore 30enne, provando ad approfittare al massimo dell'interesse nei suoi confronti.

L'idea dei turchi, fa sapere Milliyet, è tenere il giocatore, ma se lui avesse altre intenzioni allora il prezzo del suo cartellino sarebbe di 35 milioni di euro, cifra sotto cui la sua partenza non verrebbe approvata. Anche perché Sanchez ha ancora tre anni di contratto e un suo addio al Galatasaray cambierebbe non di poco le strategie del club.