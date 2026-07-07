Nel corso della conferenza stampa di presentazione dei nuovi Organi Tecnici Nazionali dell'AIA, il nuovo direttore tecnico Domenico Messina e il vicepresidente vicario Francesco Massini hanno parlato del futuro di Open VAR e dell'evoluzione dell'utilizzo della tecnologia arbitrale.

Messina: "Open VAR? Valuteremo strumenti diversi"

Messina ha spiegato che il tema non è stato ancora affrontato ufficialmente, ma sarà oggetto di confronto nelle prossime settimane.

"Non è stato ancora discusso, credo che sarà oggetto di discussione. Non ho ancora potuto parlare con il presidente Malagò e il segretario generale Brunelli, ma sicuramente dovremo farlo nelle prossime settimane. Penso personalmente che potrebbero esserci strumenti diversi per diffondere la cultura e la spiegazione delle situazioni. Dobbiamo valutare".

Massini: "L'AIA è sempre aperta al miglioramento"

Sulla stessa linea anche Francesco Massini, che ha ribadito la disponibilità dell'Associazione a confrontarsi sul tema.

"Noi siamo sempre aperti, poi sembra che si voglia sempre vendere l'errore e quindi si vende negativamente il prodotto. È un tema da affrontare, ma l'AIA è sempre aperta per migliorare".

"Vogliamo un VAR in linea con gli standard UEFA"

Messina ha poi illustrato la propria visione sull'utilizzo del VAR e sul rapporto tra arbitro di campo e sala video, spiegando che l'obiettivo sarà uniformare il modello italiano a quello europeo.

"Voglio parlare del futuro, ci dovranno essere delle linee guida ben precise e trovare le strade giuste per l'applicazione delle nuove regole. Ci sono novità importanti e per questo dobbiamo confrontarci. Andrò all'UEFA per raccogliere le loro indicazioni e trasferirle al nostro campionato. Dobbiamo avere uno standard di arbitraggio compatibile con le competizioni europee. Non dico che vogliamo standardizzare l'utilizzo del VAR, ma vogliamo portarlo allo stesso livello europeo".