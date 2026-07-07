Nel corso della conferenza stampa di presentazione dei nuovi Organi Tecnici Nazionali dell'AIA, il nuovo direttore tecnico Domenico Messina e il vicepresidente vicario Francesco Massini hanno parlato del futuro di Open VAR e dell'evoluzione dell'utilizzo della tecnologia arbitrale.

Messina: "Open VAR? Valuteremo strumenti diversi"

Messina ha spiegato che il tema non è stato ancora affrontato ufficialmente, ma sarà oggetto di confronto nelle prossime settimane.

"Non è stato ancora discusso, credo che sarà oggetto di discussione. Non ho ancora potuto parlare con il presidente Malagò e il segretario generale Brunelli, ma sicuramente dovremo farlo nelle prossime settimane. Penso personalmente che potrebbero esserci strumenti diversi per diffondere la cultura e la spiegazione delle situazioni. Dobbiamo valutare".

Massini: "L'AIA è sempre aperta al miglioramento"

Sulla stessa linea anche Francesco Massini, che ha ribadito la disponibilità dell'Associazione a confrontarsi sul tema.

"Noi siamo sempre aperti, poi sembra che si voglia sempre vendere l'errore e quindi si vende negativamente il prodotto. È un tema da affrontare, ma l'AIA è sempre aperta per migliorare".

"Vogliamo un VAR in linea con gli standard UEFA"

Messina ha poi illustrato la propria visione sull'utilizzo del VAR e sul rapporto tra arbitro di campo e sala video, spiegando che l'obiettivo sarà uniformare il modello italiano a quello europeo.

"Voglio parlare del futuro, ci dovranno essere delle linee guida ben precise e trovare le strade giuste per l'applicazione delle nuove regole. Ci sono novità importanti e per questo dobbiamo confrontarci. Andrò all'UEFA per raccogliere le loro indicazioni e trasferirle al nostro campionato. Dobbiamo avere uno standard di arbitraggio compatibile con le competizioni europee. Non dico che vogliamo standardizzare l'utilizzo del VAR, ma vogliamo portarlo allo stesso livello europeo".

Sezione: News / Data: Mar 07 luglio 2026 alle 15:20
Autore: Ludovica Ferrante
vedi letture