L'estate porta profonde novità per le squadre femminili di Milan e Inter, entrambe impegnate a ridisegnare il proprio organico in vista della prossima stagione. Come riporta Il Giorno, in casa rossonera, la continuità è garantita dalla conferma in panchina di Suzanne Bakker, che prolunga la sua avventura per un altro anno. A salutare è invece Laura Giuliani, storico portiere della Nazionale italiana e punto di riferimento del gruppo, pronta a trasferirsi allo Stoccarda. Lasciano il club anche Valentina Cernoia e Valentina Donolato. Sul fronte degli innesti, il Milan ha già accolto la difensora spagnola Nerea Nevado e l'attaccante norvegese Sara Kanutte Fornes, oltre ad aver blindato Sandra Estévez Ogalla fino al 2029 e Marta Mascarello fino al 2028.

La situazione in casa Inter

Anche l'Inter apre un nuovo ciclo con il cambio di guida tecnica: al posto di Gianpiero Piovani arriva David Sassarini, reduce dall'esperienza sulla panchina del Napoli. Novità anche nell'area dirigenziale, dove Fulvio Pea assume il ruolo di Youth Sector and Women Technical Director. Sul mercato, le nerazzurre sono vicine a rinforzare il reparto offensivo con Sheila Garcia, proveniente dal Real Madrid, mentre è già definito l'accordo con Clarisse Le Bihan, reduce dalla stagione alla Lazio. In uscita, invece, Henrietta Csiszár, Annamaria Serturini e Tessa Wullaert, mentre Olivia Schough ha rinnovato il proprio contratto per un'altra stagione.