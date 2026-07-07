Oltre 70 minuti di nulla, poi una semplice fiammata, un lancio per Christian Romero che trova la rete del 2-1, ed ecco che la stella di Lionel Messi torna a brillare di luce propria. L'eterno capitano dell'Argentina timbra il 2-2 poi esplode quando Enzo Fernandez, su lancio di Lautaro Martinez, ribalta un risultato che sembrava perso per poi lasciarsi andare ad un pianto liberatorio. E dopo la paritta, la Pulga, arrivato ai microfoni di DSports, ha rivissuto questo elettrizzante match: "È stato molto emozionante ribaltare di nuovo la situazione, abbiamo sofferto molto. Ma questo è il Mondiale e tutte le partite sono uguali, tutto è molto equilibrato. Sono molto contento”, ha detto Messi.

"Sono contento che la gente possa continuare ad apprezzarci"

Riguardo alla rimonta, ha sottolineato la capacità di reazione della squadra: "È stato un sollievo per tutti, visto come si è svolta la partita; non è facile rimontare da 2-0 sotto. Questo gruppo non si arrende mai; ci provano fino alla fine. Siamo stati fortunati a segnare il gol di Cuti all'inizio, avevamo ancora tempo a disposizione e siamo riusciti a ribaltare la situazione nei 90 minuti. Quello che ha fatto questo gruppo oggi è incredibile". Messi ha parlato anche del supporto dei tifosi e del suo orgoglio nel continuare a regalare gioia: "Sono molto felice, molto contento che le persone possano continuare ad apprezzare quello che facciamo. Spero che continuiamo così".