L'Inter è convinta sempre più di riuscire a prendere Anan Khalaili. Fabrizio Romano offre una nuova fotografia della trattativa per l'esterno israeliano, spiegando come si tratti ancora di una questione di differenze di cifre finali per siglare l'intesa con l'Union Saint-Gilloise. Ma l'Inter è serena perché sa di avere blindato il giocatore, l'operazione va avanti a fari spenti in quanto i contatti tra i due club sono diretti e quotidiani e senza figure di intermediazione la comunicazione è più semplice. Servirà un po' di pazienza, senza agitazioni.