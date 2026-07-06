Davide Frattesi è ormai pronto per lasciare l'Inter. Per l'ex Empoli e Monza è arrivato il momento di una nuova avventura. Da tempo è finito sotto la lente del Nottingham Forest e già a gennaio poteva concretizzarsi un trasferimento che, alla prova dei fatti, dovrebbe concretizzarsi in questa sessione estiva. Lo evidenzia Sportitalia, spiegando che il gradimento del club inglese per il classe '99 è rimasto immutato. Ma Frattesi non ha ancora preso una decisione sulla destinazione inglese. Perché? Sullo sfondo resta la Juve: Carnevali lo conosce bene e occorre pazientare perché i bianconeri devono prima muoversi in uscita.