Visita nella sede dell'Inter oggi pomeriggio per Matias Mancuso, centrocampista con passaporto uruguayano classe 2007 della U20, reduce da una stagione da 11 gol e 2 assist in 41 partite in tutte le competizioni disputate. Il giovane talento si è presentato in Viale della Liberazione per capire che cosa ha in mente l'Inter per il suo futuro. Un futuro che dovrebbe vederlo 'promosso' nella U23 di Stefano Vecchi.

Sezione: News / Data: Mar 07 luglio 2026 alle 16:55
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
vedi letture
Fabio Costantino
autore
Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.