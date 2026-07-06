Anan Khalaili ha fatto sapere ufficialmente sapere al Saint-Gilloise che vuole giocare in Italia e nello specifico all'Inter. Lo abbiamo scritto quest'oggi, specificando che il giocatore ha deciso di sposare la causa nerazzurra. Ma adesso mancano i vari accordi tra le due società. Secondo quanto riferisce Sportitalia, la prima proposta dell'Inter all'Union Saint Gilloise è stata formalizzata tre giorni fa, data che ha segnato l'inizio delle trattative che stanno tutt'ora procedendo. La discussione è legata alla parte variabile per avvicinarsi ai 30 milioni richiesti dal club belga.

La trattativa

Ma potrà essere sicuramente un fattore determinante la volontà del calciatore di giocare nell'Inter. Una quadra dovrebbe trovarsi. Il progetto tecnico presentato dal club nerazzurro ha convinto il giocatore, che ha dato il proprio via libera al trasferimento in Italia. E la trattativa, lo ricordiamo, è stata impostata per una cifra intorno ai 25 milioni di euro. Che l'Union vuole alzare a quasi 30, o giù di lì.

Cosa manca per andare a dama

Fabrizio Romano ha spiegato che il giocatore oggi ha chiesto di non giocare le amichevoli e di andare all’Inter, vuole essere parte del progetto. L'Inter è molto ottimista di poter prendere il calciatore nei prossimi giorni. Le due squadre stanno lavorando adesso anche sulla struttura dell’operazione e sui bonus. La trattativa procede senza intermediari e, secondoa Romano, l’Inter sta lavorando per trovare un accordo economico.