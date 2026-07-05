Niente fase finale all'Europeo di categoria per la Nazionale italiana Under 19. Dopo un avvio di girone promettente, con il 2-0 alla Serbia, gli azzurrini non sono andati oltre allo 0-0 contro la Croazia, per poi essere sconfitti di misura stasera per mano dell'Ucraina (1-0, in gol Bohdan Olychenko). Un ko che risulta fatale ai ragazzi di Alberto Bollini, eliminati per aver segnato un gol in meno della Croazia, che ha concluso il raggruppamento a quattro punti grazie al tris calato contro i serbi.

Per la cronaca, nella sfida odierna del Bangor City Stadium sono scesi in campo tre giocatori dell'Inter sui quattro convocati (solo panchina per Matteo Cocchi): Jamal Iddrissou e Mattia Marello hanno giocato tutti i 90', mentre Mattia Mosconi solo il secondo tempo, subentrando a Matteo Mantini.