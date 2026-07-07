In attesa dell'accordo con l'Inter per la cessione di Anan Khalaili, l'Union Saint-Gilloise si sta già muovendo per trovare il sostituto dell'israeliano. Il club belga ha messo gli occhi su Denzel de Roeve, ma al momento non sembra che un trasferimento rapido sia all'orizzonte. L'Union vede nell'ex giocatore delle giovanili del Club Brugge un rinforzo ideale, ma il suo attuale club, lo SK Brann, non è disposto a cederlo per ora. Secondo Het Nieuwsblad, De Roeve è in cima alla lista dei desideri dell'Union Saint-Gilloise. Il terzino destro ventunenne è visto come un potenziale rinforzo per la fascia destra, dove la partenza di Khalaili sembra sempre più vicina.

Tuttavia, un accordo non è ancora a portata di mano. L'SK Brann non vuole cedere il suo giocatore chiave per il momento. Il club norvegese sta attraversando un periodo difficile e questo mese si è separato dall'allenatore Freyr Alexandersson, il che significa che la dirigenza è restia a subire una perdita fuori dal campo. Ciò non significa che l'accordo sia completamente bloccato. Secondo Het Nieuwsblad, lo stesso De Roeve sarebbe aperto a un ritorno in Belgio e interessato a un trasferimento all'Union Saint-Gilloise.