La notizia era nell'aria, ora è ufficiale. Confermate le scelte del ct Scaloni per la sfida tra Argentina e Egitto valida per gli ottavi di finale dei Mondiali. Per la prima volta in questa edizione della competizione, il commissario tecnico lascia inizialmente in panchina Lautaro Martinez, fin qui sempre protagonista dal 1' con la maglia dell'Albiceleste.

Al suo posto, al fianco di Lionel Messi, ci sarà Julián Álvarez, preferito al capitano dell'Inter per guidare l'attacco argentino in una sfida da dentro o fuori che vale l'accesso ai quarti di finale.

La scelta di Scaloni e la formazione ufficiale

La decisione di Scaloni era annunciata, resta da capire se Lautaro Martinez troverà spazio a gara in corso. I tifosi della Seleccion si sono schierati in favore dell'attaccante e del capitano dell'Inter nelle scorse ore.

Questa la formazione ufficiale dell'Argentina: Dibu Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Messi, Julián Álvarez.