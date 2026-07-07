Il Milan ha trovato l'accordo con la Lazio per l'acquisto di Mario Gila. Come riportato da Fabrizio Romano, dopo una nuova fase di contatti tra i club, l'intesa è stata raggiunta sulla base di circa 30 milioni di euro.

Il difensore spagnolo avrebbe chiesto personalmente la cessione al presidente Claudio Lotito, manifestando la volontà di trasferirsi al nuovo Milan di Amorim. Il Real Madrid otterrà il 50% della cifra. Per il giocatore pronto un contratto molto importante di 5 anni.

Milan protagonista sul mercato

L'arrivo di Mario Gila rappresenta uno dei principali colpi del mercato estivo rossonero, con il club che punta a rafforzare il reparto arretrato in vista della nuova stagione. Quello di Gila è il secondo colpo dopo il trasferimento record di Gonçalo Ramos, acquistato dal Psg per 74 milioni di euro bonus compresi. 

Sezione: Il resto del mercato / Data: Mar 07 luglio 2026 alle 17:21
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.