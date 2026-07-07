Il Padova continua a muoversi con decisione sul mercato e punta a rinforzare il centrocampo con un giovane di prospettiva. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli sta continuando a lavorare con decisione per arrivare a Issiaka Kamate, centrocampista di proprietà dell'Inter.

Gli altri nomi

Non c'è però soltanto Kamate nei piani del Padova. È infatti in dirittura d'arrivo anche l'operazione che porterà Luca Zanimacchia in biancoscudato. Mirabelli continua inoltre a lavorare per riportare a Padova Jonas Harder. Il centrocampista è rientrato alla Fiorentina.

Sezione: Mercato / Data: Mar 07 luglio 2026 alle 16:42
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
vedi letture
Raffaele Caruso
autore
Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.