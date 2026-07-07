Curtis Jones-Inter è una trattativa solamente messa in standby. In Viale della Liberazione non hanno mai accantonato l'acquisto del centrocampista inglese, nonostante un'offerta molto lontana dalla richiesta, alta, del Liverpool e una distanza parecchio importante e non facile da colmare senza una volontà comune. Qualunque club a questo punto tirerebbe i remi in barca, non l'Inter che apprezza tantissimo il centrocampista classe 2001 cresciuto nella Merseyside e desideroso di proseguire la sua carriera a Milano. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Jones per Cristian Chivu sarebbe l'innesto ideale a centrocampo, perché è in grado di fare diverse cose sul rettangolo di gioco. La sua ultima partita ad Anfield Road lo ha visto come terzino destro (con tanto di gol), una delle tante soluzioni tattiche in grado di offrire: esterno alto, mezzala, trequartista. In pratica è un tuttocampista, di quelli che risolvono tanti problemi ai rispettivi allenatori.

Per questo la trattativa proseguirà una volta definito l'arrivo di Anan Khalaili e, magari, del nuovo difensore. Perché i nerazzurri non hanno fretta, hanno il sì del giocatore che andrà in scadenza di contratto tra un anno. La prima offerta da 25 milioni bonus compresi è stata respinta, il Liverpool chiede 40 milioni ma a Milano contano che alla lunga possano accontentarsi di 30 milioni per non perdere il canterano a zero tra un anno.