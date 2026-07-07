La trattativa per Curtis Jones non è morta, come riporta La Gazzetta dello Sport. L'Inter vuole ancora il centrocampista inglese e una volta sistemate altre situazioni ritenute più urgenti, anche solo dal punto di vista numerico, si ritufferà sul giocatore del Liverpool. Una pista pronta a riprendere quota una volta che verrà definita la situazione relativa a Khalaili.

Questo perché dirigenza e Chivu ritengono di trovarsi di fronte a un giocatore capace di essere utile praticamente ovunque. Ha giocato terzino, esterno alto, mezzala, trequartista. Un aspetto molto gradito in via della Liberazione. Oggi la situazione è bloccata, si legge sulla rosea, le tempistiche non si annunciano particolarmente brevi, ma l'Inter non intende rinunciare all'obiettivo principale per il centrocampo e spera che alla fine i Reds si accontentino di 25-30 milioni di euro piuttosto che perdere il ragazzo a zero tra un anno. Lo stesso Jones ha manifestato la volontà di giocare in nerazzurro, incuriosito da un'esperienza fuori dalla Premier League dopo aver fatto tutta la trafila col Liverpool, dalle giovanili fino alla prima squadra.