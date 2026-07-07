Nicolò Barella, dopo essere diventato padre di quattro figli, accoglie il suo primo nipote. La sorella Martina, infatti, questa mattina ha dato alla luce Gabriele, avuto con Alessandro Vinciguerra, giovane attaccante ora svincolato dopo la trafila nel settore giovanile del Cagliari. "Oggi è nata la nostra famiglia. Grazie per essere il compagno che ho sempre desiderato", ha scritto Martina Barella nel post accanto a una foto che la ritrae con la sua bambina e il neo papà.