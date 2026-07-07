Una rete argentina ha condotto un sondaggio tra i tifosi locali per chiedere chi dovrebbe essere il 9 questa sera contro l'Egitto tra Lautaro Martinez e Alvarez. Netta la predominanza del nerazzurro che nel sondaggio tra i supporters albiceleste lo preferiscono al compagno di squadra.

In un video che sta girando in rete, sui profili social dell'emittente, colpisce anche un altro dettaglio: il 'like' di Marcus Thuram alla notizia, ennesima dimostrazione dell'ottimo rapporto esistente tra i due pur essendo potenziali avversari al Mondiale.

Ci sono due cose che saltano subito all’occhio in questa immagine, che è lo screen di un video: la prima è la netta preferenza dei tifosi argentini per Lautaro titolare rispetto ad Alvarez, la seconda è il mi piace di Marcus Thuram. pic.twitter.com/orgpMCmjJP