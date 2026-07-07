Una rete argentina ha condotto un sondaggio tra i tifosi locali per chiedere chi dovrebbe essere il 9 questa sera contro l'Egitto tra Lautaro Martinez e Alvarez. Netta la predominanza del nerazzurro che nel sondaggio tra i supporters albiceleste lo preferiscono al compagno di squadra.

In un video che sta girando in rete, sui profili social dell'emittente, colpisce anche un altro dettaglio: il 'like' di Marcus Thuram alla notizia, ennesima dimostrazione dell'ottimo rapporto esistente tra i due pur essendo potenziali avversari al Mondiale.

Sezione: News / Data: Mar 07 luglio 2026 alle 14:38
Domenico Fabbricini / Twitter: @Dfabbricini
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Domenico Fabbricini
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Domenico Fabbricini
E' giornalista pubblicista dal 2003, direttore editoriale e fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e continua a seguire nuovi progetti editoriali a tema sportivo.