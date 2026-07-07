L’Inter guarda anche al futuro. Secondo quanto raccolto dall’esperto di mercato Nicolò Schira, il club nerazzurro ha messo gli oggi sul giovane centrocampista del Verona Abdul Alim Compaore.

Il club nerazzurro ha presentato una prima offerta al club scaligero, che però spara alto per il momento. Da capire quali siano i margini di trattativa. Il ragazzo, classe 2009 è un Nazionale Under 18 e verrebbe aggregato alla Primavera.