A gennaio poteva essere un giocatore dell'Inter, invece Joao Cancelo scelse di tornare a Barcellona lasciando i nerazzurri a bocca asciutta e senza l'esterno che serviva in quel periodo. Ora il portoghese è tornato dal prestito ai catalani al suo precedente club, l'Al Hilal, con cui ha ancora un anno di contratto. I blaugrana però, su richiesta dell'allenatore Hansi Flick, vogliono trattenere l'esterno lusitano e dopo aver avviato le prime trattative, interrotte dal Mondiale, possono tornare ad affrontare il discorso.
Discorso comunque meno semplice di quanto possa sembrare. L'ostacolo principale, evidenzia Marca, è rappresentato dalla rescissione del contratto del portoghese, dato che percepisce uno stipendio molto elevato che il club catalano non può permettersi. Il giocatore comunicherà chiaramente all'Al Hilal la sua volontà di lasciare il club, al fine di trovare una soluzione che faciliti la sua partenza.
Il Barcellona è ottimista sull'esito della trattativa ed è fiducioso di poter avere il giocatore a disposizione già la prossima stagione. Tuttavia, è anche consapevole che non si tratterà di una semplice negoziazione e che potrebbe richiedere più tempo del previsto, non solo per divergenze finanziarie, ma anche per questioni fiscali.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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