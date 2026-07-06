Cristian Chivu è negli Stati Uniti in queste settimane. Precisamente a Miami, fa sapere La Gazzetta dello Sport, dove sta approfittando di un periodo di vacanza insieme a moglie e figlie, ma al dilettevole sta unendo l'utile delle partite del Mondiale.

E' stato infatti a seguire dal vivo Argentina-Capo Verde, non lontano dall'ex compagno di squadra Marco Materazzi. Ha applaudito Lautaro Martinez, con cui è ovviamente in contatto e che sta giocando un torneo di grande sacrificio tattico. In precedenza aveva visto dal vivo anche Brasile-Scozia e Colombia-Portogallo, partite in cui ha incontrato dal vivo vecchi amici e ha visto giocatori interessanti, tra i quali la rosea segnala Gustavo Puerta, centrocampista del 2003 che ha appena vinta la seconda divisione spagnola con il Racing Santander. "Per adesso non è un obiettivo dell'Inter, che nel ruolo ha puntato da tempo Curtis Jones del Liverpool, ma farà parlare di sé", sentenzia il quotidiano.

A breve il tecnico rientrerà in Italia per preparare il ritiro insieme allo staff tecnico. Il 16 luglio è prevista la partenza per Donaueschingen, in Germania, quindi il 26 luglio l'amichevole contro il Karlsruher e dal 29 via alla tournée tra Hong Kong e Australia.