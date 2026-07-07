Mentre lavora su Trevoh Chalobah, l'Inter non perde di vista Gianluca Mancini, uno degli indiziati da tempo per posizionarsi al centro della difesa nerazzurra. ne parla oggi il Corriere dello Sport, ricostruendo la situazione in casa Roma dove il discorso per il rinnovo del centrale è ancora in stand-by, quanto basta per mantenere vive le possibilità di una separazione. Almeno sulla carta.

Il club giallorosso finora è stato molto impegnato sul tema plusvalenze e sui rinnovi di giocatori il cui contratto è tecnicamente scaduto il 30 giugno come Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini e Zeki Celik. Per questo non ha potuto affrontare la questione dei prolungamenti sia di Mancini sia di Bryan Cristante, entrambi in scadenza tra un anno. Per il difensore ex Atalanta però c'è da tempo una bozza di contratto fino al 2030, che andrebbe approfondita per arrivare alla firma. L'ottimismo si basa anche sul fatto che pur essendo arrivate offerte, il difensore non le ha mai ascoltate.