È di ieri il messaggio di saluto all'Inter da parte di Samir Handanovic, che dopo 14 anni di militanza nerazzurra in campo e fuori si è congedato dal mondo nerazzurro. Ma quale sarà il futuro dell'ex portiere sloveno? La Gazzetta dello Sport offre una prima panoramica spiegando che al momento Handanovic ha sul tavolo diverse proposte per mettersi in gioco in una realtà professionistica da allenatore: la prima opzione è quella 'di casa', ovvero gli sloveni del Maribor, dove però si è appena insediato in panchina Darko Milanic che ha salutato l'Al-Wahda e gli Emirati Arabi. E che a Maribor si è chiaramente portato anche il suo assistente, quindi bisognerebbe capire come verrebbe inquadrato. A Maribor, però, Handanovic avrebbe un asso nella manica nel cugino Jasmin, preparatore dei portieri dei gialloviola.