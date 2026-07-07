Come avevamo anticipato già nella giornata di ieri, si terrà lunedì 13 luglio ad Appiano Gentile la conferenza stampa di Marotta e Chivu di presentazione della stagione 2026/27, che aprirà la nuova annata e farà da preludio al primo raduno precampionato. Ecco il comunicato:

"Lunedì 13 luglio alle ore 14:30, presso l'Inter Training Centre di Appiano Gentile, il Presidente e CEO Giuseppe Marotta presenterà la stagione sportiva 2026/2027. A seguire, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu risponderà alle domande dei giornalisti in conferenza stampa.

La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta su Inter TV, inter.it e sui canali digitali ufficiali del Club".