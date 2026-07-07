L'Inter in questi giorni sta cercando di concludere l'acquisto di Anan Khalaili, ma pur essendo decisamente avanti non è sola nella corsa. Napoli e Como sono già state menzionate come candidate, e oggi, nel Regno Unito, sono emerse anche le candidature di Aston Villa, Everton e Leeds United. Come fa sapere TeamTalk, le tre squadre di Premier League sono rimaste impressionate sia dalle sue capacità tecniche che dal suo potenziale a lungo termine della stella israeliana. Sebbene nessuna di loro abbia ancora presentato un'offerta ufficiale come fatto dall'Inter, il club nerazzurro sa di non dover prolungare troppo le trattative. Se i colloqui con l'Union Saint-Gilloise dovessero arrivare a un punto morto, le squadre di Premier League potrebbero farsi avanti seriamente per il laterale classe 2004.

Non è la prima volta che Khalaili viene menzionato come possibile candidato per un trasferimento in Premier League: in passato è stato accostato anche a Newcastle, Tottenham e Bournemouth. Ad ogni modo, l'Inter rimane la squadra favorita per acquistare il cartellino dell'esterno ex Maccabi Haifa.