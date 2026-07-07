Poco fa sono arrivati nella sede dell'Inter in Viale della Liberazione Luigi Santoro e Antonio Cataldo, agenti della Football Capital. Secondo quanto emerso, il motivo era una chiacchierata sul futuro di Matheo André Arntzen, centrocampista norvegese classe 2009, nella scorsa stagione protagonista con l'Inter U18 che ha concluso la stagione vincendo lo Scudetto di categoria.

L'incontro è servito per una chiacchierata costruttiva con la dirgenza nerazzurra, che ha ribadito come consideri il 17enne di Harstad, Norvegia, un patrimonio della società. Al contempo, c'è totale sintonia da parte dell'entourage soprattutto con Dario Baccin che segue da vicino la crescita del ragazzo, al quale si sono già interessati altri club ma che proseguirà sicuramente il percorso all'Inter.