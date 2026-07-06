Denzel Dumfries è ufficialmente un nuovo giocatore del Real Madrid. Lo sapevamo da settimane, ma quando arriva l'annuncio ufficiale è sempre un'altra storia. I saluti, le foto e i messaggi d'addio raccontano la fine di una storia.

L'Inter perde un grande campione. Un giocatore arrivato per raccogliere un'eredità pesantissima come quella di Achraf Hakimi e che, dopo aver conquistato i tifosi con prestazioni, gol e personalità, saluta per trasferirsi al Real Madrid. Una destinazione che, da sola, racconta il valore del calciatore.

Ma Dumfries è soltanto l'ultimo tassello di un'estate che, finora, ha visto soprattutto partenze importanti in casa Inter. Sono già cinque gli addii: Francesco Acerbi, Stefan de Vrij, Matteo Darmian, Yann Sommer e ora Dumfries. In entrata, invece, i volti nuovi della prima squadra sono ancora pochi: Ivan Provedel, Massolin e Stankovic.

La nuova stagione è ormai alle porte e la dirigenza continua a lavorare per regalare al tecnico almeno due rinforzi importanti: Trevoh Chalobah e Anan Khalaili. Dopo la delusione legata a Palestra e dopo aver accarezzato, forse più mediaticamente che concretamente, il sogno Nico Paz, l'Inter sta provando a cambiare marcia.

Eppure anche queste trattative sembrano seguire un copione già visto. L'accordo con i giocatori sulla carta c'è, ma il vero ostacolo resta convincere i rispettivi club. Da una parte l'Union Saint-Gilloise per Khalaili, dall'altra il Chelsea per Chalobah. I prezzi sono fissati, mentre l'Inter continua a cercare formule più vantaggiose, sconti e margini di risparmio. Una strategia comprensibile, ma che inevitabilmente allunga i tempi e lascia spazio all'inserimento della concorrenza. E quando il mercato rallenta, il rischio di vedere sfumare gli obiettivi è sempre dietro l'angolo.

È vero, siamo soltanto all'inizio di luglio e non bisogna lasciarsi prendere dall'ansia. C'è ancora tempo per completare la rosa. Allo stesso tempo, però, la gestione di Oaktree continua a dare l'impressione di seguire una linea molto rigida: gli stessi paletti, gli stessi vincoli economici, gli stessi freni che finiscono per complicare il lavoro dei dirigenti.

E questo, inevitabilmente, si riflette anche sull'allenatore, che vorrebbe iniziare la preparazione con una squadra il più possibile completa. Chalobah è ancora impegnato al Mondiale e la situazione è diversa, ma Khalaili potrebbe già essere a disposizione.

L'Inter ha dimostrato negli anni di saper lavorare bene anche nelle difficoltà. Ma dopo cinque addii, ai tifosi serve anche qualche certezza. Perché le cessioni sono ormai realtà, mentre i rinforzi, almeno per il momento, restano soltanto promesse.