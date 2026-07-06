Le porte girevoli in casa Real Madrid femminile coinvolgeranno anche Sheila Garcia: l'esperta esterna, che ha ancora un anno di contratto con le Merengues, come annunciato anche qualche giorno fa è pronta a lasciare la Spagna per accettare l'offerta dell'Inter del nuovo allenatore David Sassarini, come riportato da AS. La scarsa continuità di gioco avuta negli ultimi tempi, in parte dovuta all'infortunio al ginocchio subito in questa stagione, sembra aver rafforzato la possibilità di una sua partenza.

In questo scenario si è inserita l'Inter, che ha offerto un progetto sportivo e una città attraenti, una lingua accessibile da imparare e la possibilità di fare la prima esperienza all'estero; tutti fattori che hanno attratto una giocatrice che non ha comunque mai nascosto il suo profondo affetto per il Real Madrid. In questa stagione, sotto la guida di Pau Quesada, Shei ha giocato 1.743 minuti in 32 partite, di cui 18 da titolare, e ha fornito due assist.